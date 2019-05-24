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Mersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

MERSİN merkezli 11 ilde kaçak yakıt şüphelisi 28 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 11 ilde kaçak yakıt şüphelisi 28 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yalnızca TÜBİTAK tarafından üretilen 'Ulusal Marker'ı kaçak akaryakıta karıştırarak resmi-milli yakıt elde ettikleri iddia edilen, aralarında bir doçentin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?
Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK´tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Mersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltıMersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltıMersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltı

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