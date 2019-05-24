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Mersin merkezli 12 ilde "Ulusal Kimlik Marker" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 7 il ve 2 ilçede ele geçirilen 295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre akaryakıt yapımında kullanılan solvent maddesi ile bin 76 mili gram "ulusal marker" ve 3 bin 860 mili gram "ulusal marker" kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal maddeyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

TUBİTAK tarafından üretilen ve sadece rafinerilerle akaryakıt dağıtım şirketlerine verilen "ulusal marker"in kaçak akaryakıtlara karıştırılarak yakıt elde edilmesiyle ilgili yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, Mersin merkezli Ankara, Niğde, Kocaeli, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya'da şafak vakti gerçekleştirdiği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir öğretim üyesi ve bazı şüphelilerin kaçak akaryakıtın analizlerini rüşvet karşılığı yanlış düzenledikleri öne sürüldü.

Sadece TUBİTAK tarafından üretilen "ulusal marker", Türkiye'de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek akaryakıt ürünlerine yakıtın niteliğini bozmayacak işaretleyici, renklendirici kimyasal madde olarak tanımlanıyor.

"Ulusal marker"in 1 litresiyle 125 bin litre kaçak akaryakıtın yasal hale getirilebildi öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Ulusal Kimlik Marker" Mersin

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