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Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen ’Ulusal Kimlik Operasyonu’nda (ulusal marker), aralarında bir doçentin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen ’Ulusal Kimlik Operasyonu’nda (ulusal marker), aralarında bir doçentin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre akaryakıt yapımında kullanılan solvent, 1,076 litre ulusal marker ve 3,860 litre ulusal marker kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipler, 2018 yılının sonlarına doğru Mersin merkezli 11 ilde akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki takip yaptı.
Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 kişi hakkında yakalama kararı alındı. Şafak vakti harekete geçen ekipler, Mersin, Ankara, Niğde, Kocaeli, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda adreslerinde bulunan aralarında bir üniversite de doçent olarak çalışan doktorun da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre akaryakıt yapımında kullanılan solvent, 1,076 litre ulusal marker ve 3,860 litre ulusal marker kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal ele geçirildi.
Hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin ise aranmasına devam edilirken, akaryakıtı millileştiren, formülü gizli olan ulusal markerin ise şahıslara nasıl geçtiği araştırılıyor.

Ulusal marker nedir?
Ulusal marker maddesi sadece TÜBİTAK’ta üretilen, Türkiye’de bulunan akaryakıtı millileştiren, formülü gizli kimyasal karışım. Ulusal kimlik olarak geçen markerin 1 litresi, 125 bin litre kimliksiz yani kaçak akaryakıtı millileştirip, yasal hale getirebiliyor. Sadece rafineri ve akaryakıt dağıtım şirketlerine verilen ulusal markerin, şahıslara nasıl geçtiğiyle ilgili ekipler geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 12 ilde ulusal kimlik operasyonu: 28 gözaltı
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