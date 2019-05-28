Aralarında Kimya Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi M.A.T'nin de bulunduğu 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Y.Ö. ile A.Ö, A.B, A.Y, S.Ş, H.A. ve A.K. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılarla beraber çok sayıda dosya da adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden aralarında bir öğretim üyesinin de olduğu 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçen yılın sonlarına doğru 7 il ve 2 ilçede ele geçirilen 295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre akaryakıt yapımında kullanılan solvent maddesi ile bin 76 mili gram "ulusal marker" ve 3 bin 860 mili gram "ulusal marker" kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal maddeyle ilgili soruşturmayı derinleştirmişti.

TUBİTAK tarafından üretilen ve sadece rafinerilerle akaryakıt dağıtım şirketlerine verilen "ulusal marker"in kaçak akaryakıtlara karıştırılarak yakıt elde edilmesiyle ilgili yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, 24 Mayıs'ta Mersin merkezli Ankara, Niğde, Kocaeli, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya'da şafak vakti gerçekleştirdiği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir öğretim üyesi ve bazı şüphelilerin kaçak akaryakıtın analizlerini rüşvet karşılığı yanlış düzenledikleri öne sürülmüştü.

Sadece TUBİTAK tarafından üretilen "ulusal marker"in, Türkiye'de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek akaryakıt ürünlerine yakıtın niteliğini bozmayacak işaretleyici, renklendirici kimyasal madde olarak tanımlandığı, 1 litresiyle 125 bin litre kaçak akaryakıtın yasal hale getirilebildiği öğrenilmişti.

