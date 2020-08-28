HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin ‘Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanması'na yönelik operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelilerinin, ‘Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanmasına’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kom Daire Başkanlığınca tespitleri yapılan ve mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Mersin merkezde 5, Tarsus ilçesinde 2, Mut'ta ve Erdemli ilçelerinde 2, Ankara'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 2 kişi olmak üzere 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bu sabaha karşı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Adem Murat Yücel taburcu edildiAdem Murat Yücel taburcu edildi
Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsinizKiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz
En Çok Okunan Haberler
Şeyma sevgilisini terk etti!
Şeyma sevgilisini terk etti!
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İzmir'de kan donduran olay!
İzmir'de kan donduran olay!
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Bursa'da hafriyat kamyonu dehşeti! Karı-Koca hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonu dehşeti! Karı-Koca hayatını kaybetti
İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması
Kadıköy’de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı
Kadıköy’de “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı
Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel taburcu edildi
Adem Murat Yücel taburcu edildi
İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu kamuoyuyla paylaştı: Müthiş bir dönemi görüyor ve yaşıyoruz
Merakla beklenen Fatih'in tablosunu kamuoyuyla paylaştı: Müthiş bir dönemi görüyor ve yaşıyoruz
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Koronavirüsü atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?
Koronavirüsü atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.