Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin, Antalya ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 5 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

- Operasyon

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 30 zanlının yakalanması için Mersin'in Toroslar, Yenişehir, Gülnar, Mut, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçeleri ile Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere 25 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Komando timlerinin de destek verdiği operasyonda, 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 40 kilogram esrar ve çok miktarda kenevir bitkisi ele geçirilmişti.

Yaklaşık 7 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.

