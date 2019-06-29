Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu

MERSİİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı, 20'si serbest bırakıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘"suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine" yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gülnar Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin, Antalya ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu tamamlanan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan 5'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'si salıverildi.

Firari 5 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

- Operasyon

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 30 zanlının yakalanması için Mersin'in Toroslar, Yenişehir, Gülnar, Mut, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçeleri ile Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere 25 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Komando timlerinin de destek verdiği operasyonda, biri kadın 25 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 40 kilogram esrar ve çok miktarda kenevir bitkisi ele geçirilmişti.

Yaklaşık 7 aydır yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.

