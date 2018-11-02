HABER

Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Mersin, Konya, Balıkesir ve Adana'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Operasyonlarda 21 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin merkezli Konya, Balıkesir ve Adana illerinde polisin gerçekleştirdiği silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte 4 kişinin silah kaçakçılığı yaptığını belirleyerek şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen fizikli ve teknik takip sonucu zanlıların Konya, Balıkesir ve Adana illerinde de irtibatlı oldukları kişilerle silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Mersin'de 7, Konya'da 3 ve Balıkesir'de bir kişi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 21 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari bazı şüphelilerin de arandığı öğrenildi.

Zanlılar, Mersin emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Hüsamettin Cindoruk: Biz demokrasiyi yönetemedikHüsamettin Cindoruk: Biz demokrasiyi yönetemedik
Taksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandıTaksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Balıkesir Konya Mersin silah kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.