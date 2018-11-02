Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin merkezli Konya, Balıkesir ve Adana illerinde polisin gerçekleştirdiği silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte 4 kişinin silah kaçakçılığı yaptığını belirleyerek şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen fizikli ve teknik takip sonucu zanlıların Konya, Balıkesir ve Adana illerinde de irtibatlı oldukları kişilerle silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Mersin'de 7, Konya'da 3 ve Balıkesir'de bir kişi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 21 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari bazı şüphelilerin de arandığı öğrenildi.

Zanlılar, Mersin emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

