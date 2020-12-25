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  4. Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

25.12.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, örgütlü olarak doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu deniz yoluyla KKTC’ye nakleden ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, örgütlü olarak doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu deniz yoluyla KKTC’ye nakleden ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Drone destekli ve narkotik köpekleri eşliğinde 300 polisin katılımı ile ’torbacı’ diye tabir edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Mersin merkez, Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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