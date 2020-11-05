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Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 00:11 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya araçlarını kullanıp, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı.Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan E.Y.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya araçlarını kullanıp, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan E.Y. adlı şahıs, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponu yöntemiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

10 ay süreyle hesapları takibe alındı
Şikayet üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 10 ay süren takip ve incelemede şüphelilerin, ’facebook ve Instagram’ gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan ’photoshop’ programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Kendilerine avukat süsü verip, dolandırdıkları vatandaşları sindirdiler
Şüphelilerin ayrıca mağdur olan şahıslardan kazanılan tutarın alınabilmesi için vergi, yurt dışı bloke kaldırma gibi bahanelerle tekrar para talep ettikleri, dolandırıldığını anlayan vatandaşların iletişimi kesmek istediklerinde ise şüphelilerin daha önce izinsiz olarak ele geçirdikleri Mersin Barosuna kayıtlı bir avukatın kimlik fotoğrafını göndererek, kendilerini avukat olarak tanıtıp, sahte belge ile para yatırmadıkları takdirde haklarında ’kara para’ aklamaktan dava açılacağı şeklinde tehdit ettikleri de tespit edildi.
Bu yöntemle bir çok kişinin dolandırıldığını belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve çok miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.
Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri tespit edilirken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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