HABER

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda, yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve örgüt için para toplandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişiden 14’ü tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma içine girdiği ve örgüt için para topladığının istihbarat bilgileri elde edildi.

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda, yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve örgüt için para toplandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişiden 14’ü tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma içine girdiği ve örgüt için para topladığının istihbarat bilgileri elde edildi. Bunun üzerine 5 ay boyunca örgütün yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yürüten ekipler, şahısları tek tek belirledi.
Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, aralarında ’ilçe abisi’, ’ilçe finansçısı’, ’bölgeciler’ ve ’terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan’ 53 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, şahısların tamamı gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü tutuklanırken, 10’u savcılıktan, 29’u ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Nişan hazırlığı yapan genç kazada hayatını kaybettiNişan hazırlığı yapan genç kazada hayatını kaybetti
Aliağa’da narkotik operasyonuAliağa’da narkotik operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.