HABER

Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi.
Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları önü sürülen DEAŞ üyelerine yönelik Mersin, Bursa ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin gözaltına alarak sorguladığı 2'si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 4 zırhlı polis otobüsü ile geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Rahat tavırlar sergiledikleri gözlenen DEAŞ zanlıları garaj kısmından adliye içine alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve silah dürbünü ele geçirilmişti.

FOTOĞRAFLI

Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyedeMersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyedeMersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyedeBaba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede
Bakır kazanı böyle çaldılarBakır kazanı böyle çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.