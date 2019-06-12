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Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları iddiası ile gözaltına alınan 2'si kadın 18 DEAŞ şüphelisi hakim karşısına çıktı. Duruşma sürerken 1 şüpheli daha adliyeye getirildi.
Mahkeme, 14 kişinin tutuklanmasına, 2'si kadın 5 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.
Öte yandan, kırsalda yapılan aramalarda örgüt üyelerine ait çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)

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