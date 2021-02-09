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Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

09.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, ’evlilik’ vaadiyle yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Mersin, Gaziantep ve Yozgat’ta kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, ’evlilik’ vaadiyle yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Mersin, Gaziantep ve Yozgat’ta kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 57 ekip ve 124 personelin katılımıyla 25 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 32 cep telefonu, 2 laptop, 3 bilgisayar kasası, bir flash bellek, bir adet pompalı tüfek, 6 kartuş ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 790 TL ile 500 dolar para ele geçirildi.

Kadınları evlilik vaadiyle yurt dışından getirmişler
Ayrıca aralarında farklı uyruklu kadınların olduğu 31 mağdurun, 108 bilgi sahibinin ifadesi alınarak, dosya kapsamında toplam 166 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Şüpheli şahısların mağdur kadınlara evlilik vaadinde bulunarak, yurt dışından getirdikleri ve daha sonra fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu mağdur kadınlar Göç İdaresine sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 kişi ise adliyeye sevk edildi.

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