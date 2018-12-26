HABER

Mersin merkezli operasyonda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

 MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin arandığı bildirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman, Antalya’nın Alanya ilçesi, Ankara, Hatay, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 milyon 670 bin captagon hap ve 250 gram esrar ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin de arandığı bildirildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
FETÖ operasyonunda 7 avukat için gözaltı kararıFETÖ operasyonunda 7 avukat için gözaltı kararı
Çöp konteynerinde tüfekle vurulmuş köpek ölüsü bulunduÇöp konteynerinde tüfekle vurulmuş köpek ölüsü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.