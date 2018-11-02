Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN merkezli 4 kentte gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor. Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yakalanan 4 kişinin üzerindeki ruhsatsız silahlara el koydu. Şüphelileri sorgulayan polis, Mersin'de 3, Balıkesir'de 1, Konya'da ise 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Toplam 11 zanlıların ev, işyerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 21 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda farklı çaplarda fişek ele geçirilirken, Adana'da 1 zanlının ise arandığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.
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