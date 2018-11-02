Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin merkezli 4 kentte gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden A.A., M.T., M.E.Ş., M.K. ve K.S. tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin ise Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı sorgulamanın ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

