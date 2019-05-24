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Mersin merkezli "Ulusal Kimlik Marker" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında, Malatya'da İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi ile Kimya Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi gözaltına alındı

Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonu kapsamında Malatya'da 2 zanlı yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen Mersin merkezli "Ulusal Kimlik Marker" operasyonu kapsamında, İnönü Üniversitesinde görevli öğretim görevlisi ile Kimya Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi M.A.T'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin'e gönderileceği belirtildi.

Mersin'de TÜBİTAK tarafından üretilen ve sadece rafinerilerle akaryakıt dağıtım şirketlerine verilen "ulusal marker"in kaçak akaryakıta karıştırılarak yakıt elde edilmesiyle ilgili yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Mersin, Ankara, Niğde, Kocaeli, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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"Ulusal Kimlik Marker" KOM Malatya

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