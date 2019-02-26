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Mersin Metrosu için geri sayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce kente yapılacak 'Mersin Metrosu Hat 1', düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce kente yapılacak 'Mersin Metrosu Hat 1', düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Bu yıl içinde inşaatına başlanacak projeyle şehrin doğusundaki Serbest Bölge ve batısındaki Mezitli Cumhuriyet Caddesi, yer altından birbirine bağlanacak. 19 kilometre uzunluğundaki güzergahta, günlük 500 bin yolcu kapasiteli 15 istasyon inşa edilecek.

Mersin merkezdeki otelde düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başta olmak üzere daire müdürleri, birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Projeye ilişkin bilgiler veren Başkan Kocamaz, "'Akdeniz'in incisi kentimizi metro ile buluşturacağız, ulaşımda çığır açacağız' dedik. Mersin Metrosu; İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra ülkemizdeki tamamı yer altında olan sayılı metrolardan birisi olacaktır. Projemizde dünya çapında son teknoloji kullanarak uyguladığımız dış çapı 10 metre olan 'tek tüp sistemi' ile ülkemizde yeni bir ilk imza atarak, daha güvenli, sağlam, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan metro inşaatımızı daha hızlı bitirerek sizlerle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

İnşaatına bu yıl içinde başlanacak 1'inci hat ile kentin doğu- batı yönlü ana trafiğinde hizmet sunulacağını kaydeden Kocamaz, "10 yıl içinde hayata geçireceğimiz 2'nci hattını Pozcu ile üniversite arasında 10,5 kilometre uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan hafif raylı kategorisinde ve yüzeyden seyredecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmayı düşündüğümüz 2'nci hattın maliyeti, bugünün para değeri ile 400 milyon TL yatırım gerektirmekte ve bu bütçenin tamamı belediyemizin olanakları ile gerçekleştirmek en öncelikli hedefimizdir. Mersin'in en büyük projesinde artık geri sayımın başladığını gururla söylemek istiyorum" diye konuştu.

'ADAYLIK' AÇIKLAMASI: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Başkan Kocamaz, 31 Mart yerel seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının İl Seçim Kurulu'nca kabul edilmemesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bizim 5 yıldır, gece- gündüz demeden çalıştığımız ve Mersin'i bir yerlere getirmek için gösterdiğimiz gayretler, maalesef demokrasi dışı oyunlarla gerek şahsımın gerekse de bu vizyon projelerinin önünü kesecek noktalara kadar ulaşmıştır. Mersin'i yönetmek vizyon, yürek, bilgi, birikim ve tecrübe ister. Birilerinin söylediği gibi bu proje ile metrobüsü kıyaslamak ya da Mersin'e metrobüsü layık görmek, Mersinlinin aklı ile alay etmektir. Bu süreç içerisinde hazırlattığımız diğer projeleri de önümüzdeki 5 yıl için hazırladığımız projeleri de halkımızla paylaşacağım ve sonuna kadar takipçisi olacağım."

Başkan Kocamaz, 2029'a kadar 6 farklı hattın, Mersinlilerin hizmetine sunulacağını da söyledi.

Proje kapsamında ilk kazmanın vurulacağı 1'inci hat, 19 kilometre üzerinde uzanarak, Serbest Bölge ile Mezitli Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayacak. Günlük 500 bin yolcu kapasiteli 15 istasyonun inşa edileceği çalışma kapsamında, aktarma merkezlerinde çeşitli sosyokültürel etkinliklerin yapılması için salonlar yer alacak. Ayrıca yolcuların araçlarını bırakabilecekleri otoparklar da yine aktarma merkezlerinde olacak.

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