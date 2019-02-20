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Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçeleriyle şehirlerin çehresi değişiyor.

Türkiye’nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçeleriyle şehirlerin çehresi değişiyor. Bu çalışmalarda aktif görev alan TOKİ, Millet Bahçeleri projelerini ihaleye etmeye hızla devam ediyor.
Mersinli vatandaşları daha çok yeşille buluşturacak Millet Bahçesi’nin ihalesi dün yapıldı. 47 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma 200 gün içerisinde projeyi tamamlayacak.
Bitki ve peyzajı ile şehre yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, Millet Kıraathanesi’yle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Şehrin merkezinde yeşil alan
Mersin Millet Bahçesi, konumu itibarıyla şehrin merkezinde yer alıp denize komşu olacak. Bu yönüyle vatandaşlar yeşille mavinin buluştuğu alanda sosyal aktivitelerini gerçekleştirecek. Millet Bahçesi’nin kuzey bölümünde aktif alanlar, renk ve koku bahçeleri ve kafeteryalar yer alacak. Güney bölümünde ise koruluklar, bölgenin doğal bitki türlerinden oluşturulmuş ve vatandaşlara bu türleri tanıtmak üzere tasarlanmış bahçeler olacak. Ayrıca çocukların ve ailelerin aktif şekilde kullanması hedeflenen tematik çocuk oyun alanı ve tarım bahçeleri yer alacak.

Çocuklara tarım bahçesi
Mersin Millet Bahçesi projesinde çocukların bitki yetiştirebileceği, toprağın değerini öğrenebileceği, etkinliklerin ve eğitimlerin yapılacağı bin 147 metrekarelik tarım bahçesi de yapılacak.
Toplam çocuk oyun alanının 251 metrekare olduğu Millet Bahçesi’nde, çok amaçlı etkinlik alanları 2 bin 840 metrekare olacak. 999 metrekarelik yürüme yolunun olacağı Millet Bahçesi’nde, amfi, sahne ve otoparkta olacak.
Mersin Millet Bahçesi projesinin içerisinde ücretsiz ikramların olduğu Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler Millet Kıraathanesi’nde internet, fotokopi ve tarayıcıdan da para ödemeden yararlanabilecek.

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