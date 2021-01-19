Mersin Model Fabrika’da hedef karanlık fabrikalar

MTSO koordinesinde ve MTOSB ortaklığında bina ve teçhizat yatırımları tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve İnovasyon Merkezi hizmete başlıyor. Mersin sanayisinin dijital dönüşümüne çok önemli katkılar sağlayıp sanayide verimliliği artırmayı hedefleyen bu yatırımın ardından kent sanayicisinin, Endüstri 4.0’a adım atıp 24 saat çalışan karanlık fabrika yatırımına yönlendirilmesi planlanıyor.

Ankara ve Bursa’nın ardından Türkiye’nin 3. Model Fabrikasını kuran Mersin, bina içindeki İnovasyon Merkezi, Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi birimleriyle verdiği bütünleşik hizmetle yurt genelinde ilk olma özelliği taşıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yatırımı tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve İnovasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

“Sanayicinin buluşma noktası olacak”

Yatırımı değerlendirip Model Fabrikanın hem fabrika hem eğitim yeri hem de ar-ge ve yenilikçilik merkezi olduğunu kaydeden MTSO Başkanı Kızıltan, “Bu merkez Mersin sanayicisinin buluşma noktası olacak. Sanayici burada eğitim anlamında da tasarım anlamında da ar-ge anlamında aradığını bulup sorununu çözebilecek” dedi.

Model Fabrika ile mevcut fabrikalarında sistem körlüğü nedeniyle görülemeyen aksaklıkların düzeltmesinin sağlanacağını kaydeden Kızıltan, “Burada aklınız sürekli daha az çaba ile daha sistematik olarak verimi nasıl artırabileceğinize odaklanacak” ifadelerini kullandı.

Aklında üretim fikri olan kişilerin önce Yenilikçilik Merkezine gidip orada bilgisayar ortamında ürününü tasarlayıp ardından 3 boyutlu yazıcılarda prototipini çıkartabileceğini kaydeden Kızıltan, sonrasında ürünü eline alıp istediği özelliği taşımayan bölümlerini yine bilgisayarda düzeltip yeniden 3 boyutlu çıktı alabileceğini söyledi. Bunun 1-1,5 saat gibi kısa bir sürede tamamlanabileceğini vurgulayan Kızıltan, geçmişte ise kalıp çıkartıp prototip üretmenin en az 1-1,5 ay sürdüğünü hatırlattı. Oluşan prototip sonrasında Model Fabrikada üretim sistemi geliştirilebileceğini dile getiren Kızıltan, “Kısacası burası Dijital Dönüşüm, Yetkinlik ve Yenilikçilik Merkezi. Model Fabrika ise bu merkezin bir bölümünü oluşturuyor” diye konuştu.

Model Fabrika sonrasındaki hedefin Endüstri 4.0’a geçiş olduğunu kaydeden Kızıltan, Mersin’de karanlık fabrika kurmak istediklerini belirtti. Yalnızca Organize Sanayi Bölgesi ile kalmayıp tüm Mersin sanayicisine hizmet vermeyi hedeflediklerini de belirten Kızıltan, “Tüm üretim merkezlerimizin Endüstri 4.0’ı yakalaması için çabalayacağız” dedi.