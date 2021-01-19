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Mersin Model Fabrika’da hedef karanlık fabrikalar

19.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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MTSO koordinesinde ve MTOSB ortaklığında bina ve teçhizat yatırımları tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve İnovasyon Merkezi hizmete başlıyor.

MTSO koordinesinde ve MTOSB ortaklığında bina ve teçhizat yatırımları tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve İnovasyon Merkezi hizmete başlıyor. Mersin sanayisinin dijital dönüşümüne çok önemli katkılar sağlayıp sanayide verimliliği artırmayı hedefleyen bu yatırımın ardından kent sanayicisinin, Endüstri 4.0’a adım atıp 24 saat çalışan karanlık fabrika yatırımına yönlendirilmesi planlanıyor.
Ankara ve Bursa’nın ardından Türkiye’nin 3. Model Fabrikasını kuran Mersin, bina içindeki İnovasyon Merkezi, Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi birimleriyle verdiği bütünleşik hizmetle yurt genelinde ilk olma özelliği taşıyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yatırımı tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve İnovasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

“Sanayicinin buluşma noktası olacak”
Yatırımı değerlendirip Model Fabrikanın hem fabrika hem eğitim yeri hem de ar-ge ve yenilikçilik merkezi olduğunu kaydeden MTSO Başkanı Kızıltan, “Bu merkez Mersin sanayicisinin buluşma noktası olacak. Sanayici burada eğitim anlamında da tasarım anlamında da ar-ge anlamında aradığını bulup sorununu çözebilecek” dedi.
Model Fabrika ile mevcut fabrikalarında sistem körlüğü nedeniyle görülemeyen aksaklıkların düzeltmesinin sağlanacağını kaydeden Kızıltan, “Burada aklınız sürekli daha az çaba ile daha sistematik olarak verimi nasıl artırabileceğinize odaklanacak” ifadelerini kullandı.
Aklında üretim fikri olan kişilerin önce Yenilikçilik Merkezine gidip orada bilgisayar ortamında ürününü tasarlayıp ardından 3 boyutlu yazıcılarda prototipini çıkartabileceğini kaydeden Kızıltan, sonrasında ürünü eline alıp istediği özelliği taşımayan bölümlerini yine bilgisayarda düzeltip yeniden 3 boyutlu çıktı alabileceğini söyledi. Bunun 1-1,5 saat gibi kısa bir sürede tamamlanabileceğini vurgulayan Kızıltan, geçmişte ise kalıp çıkartıp prototip üretmenin en az 1-1,5 ay sürdüğünü hatırlattı. Oluşan prototip sonrasında Model Fabrikada üretim sistemi geliştirilebileceğini dile getiren Kızıltan, “Kısacası burası Dijital Dönüşüm, Yetkinlik ve Yenilikçilik Merkezi. Model Fabrika ise bu merkezin bir bölümünü oluşturuyor” diye konuştu.
Model Fabrika sonrasındaki hedefin Endüstri 4.0’a geçiş olduğunu kaydeden Kızıltan, Mersin’de karanlık fabrika kurmak istediklerini belirtti. Yalnızca Organize Sanayi Bölgesi ile kalmayıp tüm Mersin sanayicisine hizmet vermeyi hedeflediklerini de belirten Kızıltan, “Tüm üretim merkezlerimizin Endüstri 4.0’ı yakalaması için çabalayacağız” dedi.

“Sadece OSB değil, tüm Mersin sanayicisini bekliyoruz”
Model Fabrikanın Mersin’e yakışan bir yatırım olduğunu ifade eden MTOSB Başkanı Tekli de “Model Fabrika bir dijital dönüşüm sistemi. ‘Endüstri 4.0’ı sanayide nerede yakalarız’ sorusunun ilk sınıf çalışma programı” ifadelerini kullandı.
AB Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı hibe desteği alınarak yatırımın gerçekleştirildiğini bildiren Tekli, mevcut durumda bina ve teçhizat yatırımlarının tamamlandığını, eğiticilerin eğitimine başlandığını söyledi. Ciddi bir eğitim firmasından destek alındığını kaydeden Tekli, “Şubat ayı ortasında bu eğitim tamamlanacak. Ardından 6 firmamız eş zamanlı eğitime başlayacak. Eğitimin bir kısmı burada bir kısmı kendi fabrikalarında gerçekleşecek. Fabrikalarımızın üst düzey yetkililerini verimlilik artırma programları ile eğiteceğiz. OSB’yi hem üreten hem eğiten sıfatıyla düşünüyoruz” diye konuştu.
Yapılan yatırımın sürdürülebilir olmasının büyük önem taşıdığını da vurgulayan Tekli, Tarsus ve Toros Üniversiteleriyle birlikte çalıştıklarını, önümüzdeki süreçte merkezi bir direktöre teslim edip endüstri 4.0 alanında da sanayicilere en iyi eğitimi verecek ekibi oluşturmak istediklerini dile getirdi. İlk model fabrikanın Ankara’da 500 metrekare alanda kurulduğunu hatırlatan Tekli, şu bilgileri verdi:
“İkincisi Bursa’da yapıldı. Bizden de yine 500 metrekare alan istiyorlardı ama biz inovasyon merkezini de dahil ederek Türkiye’de bütünleşmiş bir projeyi hayata geçirip ilke imza attık. Geleceği okumak lazım. 500 yerine 5 bin metrekare arsamızda bin 500 metre oturumda 4 bin 500 metrekarelik 3 katlı eğitim alanı oluşturduk. Hem model fabrika, hem inovasyon merkezi hem de en üst katı ar-ge çalışmaları yapmak isteyen sanayicilerimize kiralama usulünde düşündük. Bir odamızı ise MTSO ve MTOSB irtibat ofisi olarak devreye alacağız.”
Sadece OSB değil, tüm Mersin sanayicisini beklediğini dile getiren Tekli, üniversite öğrencilerini, yurtdışındaki araştırmacıları ağırlamak istediklerini söyledi. Merkezin, mimarı olarak İngiltere’de iki ayrı branşta birincilik ödülü aldığını da bildiren Tekli, “Ödüllü bir bina olması da herkesin dikkatini çekti. Mimarımız 5 yıldızla karma kullanım geliştirme ile karışımlı mimar dallarında birincilik ödülü aldı. Bu nedenle kullanım açısından da verimli bir bina olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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