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Mersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:55 | Son Güncelleme

MERSİN'de İl Müftüsü Dr.

Mersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okudu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Mevlid Kandili'nde doğan bebeklerin kulaklarına ezan okuyup isimlerini koydu.
Kondi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün doğan bebekler ile annelerini ziyaret etti. Kondi'ye İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da eşlik etti. Yenidoğan ünitesinde 18 bebeğin kulağına ezan okuyan Kondi, aileler tarafından belirlenen Muhammed ve Fatma gibi isimleri bebeklerin kulağına söyleyip, çeyrek altın taktı.
Annelerden Seçil Bucak, böyle bir günde dünyaya çocuk getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Oğluna peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in ismini verdiğini belirten Bucak, "İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur" dedi. Çok şaşırdığını dile getiren bir başka anne Mesude Akdeniz ise "Böyle güzel bir günde doğum yapmak herkese nasip olmaz. Herkesten Allah razı olsun. Müftümüz de bebeğimin kulağına ezan okudu. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi, rüyamda görsem inanmazdım" diye konuştu.
HAYIRLI ÖMÜRLER DİLİYORUM
Ziyaretlerin ardınadan bir açıklama yapan İl Müftüsü Şaban Kondi, "Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği bir gece. Bugün burada doğan 18 çocuğumuza aileler Muhammed, Fatma, Hatice isimlerini uygun gördüler. Biz de yavrularımıza çeyrek altın taktık. Bütün yavrularımıza hayırlı ömürler diliyoruz." dedi. İl Sağlık Müdürü Bahçacı da çalışmanın ülke geneline örnek olmasını diledi.

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Mersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okuduMersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okuduMersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okuduMersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okudu

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