Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Festivalde portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye ürünlerinden 80 ton meyve kullanılarak yapılan vagon, uçak, helikopter, gemi, otomobil, ahtapot, gitar, fil, zürafa, kaplumbağa, ayı ve semazen gibi ilginç figürler Akdeniz'in kıyısını süsledi.

6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı

Vali Ali İhsan Su: "İnanıyorum ki bu festivalle beraber ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız" dedi.

Mersin'de bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, çeşitli ülkelerden katılımcıların gösterileriyle başladı.

Sahil bandında düzenlenen festival açılışında, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Kamerun, Kırgızistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Tataristan, Moldova ve Hindistan'ın da olduğu farklı ülkelerden gelen gelen sanat grupları oluşturulan kortejde gösteri sundu.

Çocuk grupları, bisikletli gezginler, tiyatro toplulukları, klasik otomobil severler ile narenciye üreticisi kadınların da yer aldığı kortejde farklı kültürleri yansıtan birbirinden ilginç danslar sergilendi.

Festival için 70 kişilik ekip tarafından haftalarca süren çalışmalarla portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye ürünlerinden 80 ton meyve kullanılarak yapılan vagon, uçak, helikopter, gemi, otomobil, ahtapot, gitar, fil, zürafa, kaplumbağa, ayı ve semazen gibi ilginç figürler, Akdeniz'in kıyısını süsledi.

Narenciye ürünlerinden yapılan stantlar, geçici kulübeler, tabelalar, tablolar da ilgi çekti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, narenciye üretiminde sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı illeri arasında yer alan kentin bu konumunun daha üst seviyelere çıkarılmasında festivalin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Mersin'in tüm dinamiklerinin festivalde yer aldığını ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Görsel bir şölen havasında inşallah çok güzel bir festivali beraber yaşayacağız.

İnanıyorum ki bu festivalle beraber ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız.

Marka değerlerimizden biri olan narenciyenin, tüm dünyada ve ülkemizde üretilmesine, tüketilmesine, tanıtılmasına, bunun yanı sıra hem de narenciyeyle ilgili neler yapılabileceğinin ortaya konulmasına yönelik festivalin çok ciddi katkısı olacaktır.

Mersin açısından da yeni pazarların bulunmasına ve yeni üretim imkanlarının sağlanmasına ve aynı zamanda narenciye dışında da kentimizin diğer değerlerimizin tanıtılmasına katkılar sağlayacaktır."

"Meyveyle süsleme yapma konusunda ülkemizin ilk festivaliyiz"

Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de kasım ayında birçok yerde yağmur ve kar varken, Mersin'de güneşin olduğuna dikkati çekerek,

"Birlik ve beraberlik ruhuyla Mersin, Mersinliler ve narenciye için el ele verdik. Burada tam bir narenciye dünyası yarattık. Meyveyle süsleme yapma konusunda ülkemizin ilk festivaliyiz." dedi.

Festivale yoğun bir katılımın olduğunu vurgulayan Özdemir, birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağı festivale tüm vatandaşları davet etti.

Açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.