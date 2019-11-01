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Mersin Narenciye Festivali'nde ilk gün coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali başladı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali başladı. 25 ülkeden 700'ün üstünde performans sanatçısının katıldığı festivalin ilk gününde, çeşitli ülkelerden gelen dansçılar, performanslarını sergiledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Mersin Ticaret Borsası'nın koordinesinde düzenlenen 7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı. 25 ülkeden 700'ün üstünde performans sanatçısının katıldığı festivalin tanıtım korteji, Atatürk Caddesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Portakal, limon, mandalina ve greyfurtla oluşturulan birbirinden renkli ve ilginç figürler, beğeni topladı. Mersin'de üretilen narenciyeyi dünyaya tanıtma hedefiyle gerçekleştirilen festival öncesinde Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen tanıtım etkinliği, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde Senegal, Kolombiya, Şili, Hindistan, Meksika, Gine, Kore, Polonya, Nepal, Kazakistan, Gürcistan, Rusya ve Dağıstan, Azerbaycan İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Belarus, Tunus, Cezayir, Bangladeş, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan'dan gelen dansçılar, yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü gösteriler gerçekleştirdi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe vatandaşlar da eşlik etti.
FESTİVAL COŞKUSU TÜM KENTİ SARACAK
Müzik grupları, defileler ve konserler 2 gün boyunca Galatasaray Meydanı'na kurulacak ana sahnede ve Side Sütunları Sahnesi'nde sürecek. Ayrıca, Gastroshow alanında Türkiye'nin dört bir tarafından onlarca şef, narenciyeli lezzetler konsepti ile hazırladıkları yemekleri katılımcıların beğenisine sunacak. 3 Kasım'da gün boyu gerçekleştirilecek yarışmayla da Mersin Narenciye Festivali Flyboard Şampiyonu unvanına kavuşacak. Festival alanı boyunca kurulacak stantlarda, farklı sektörlerden birçok Mersinli üretici, ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatını yakalayacak.

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