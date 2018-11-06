Mersin, Narenciye Festivali'ne hazırlanıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 17-18 Kasım'da 6. kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları kapsamında binlerce narenciye ürünü kullanılarak ilginç figürler oluşturuluyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir oteldeki festival tanıtım toplantısında, kent için narenciyenin çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Festivalin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Su, "Bu festival vesilesiyle hem narenciyemizi tanıtmış olacağız hem de gelen tüm konuklara ilimizi, ilimizin başka değerlerini, kültürümüzü tanıtmış olacağız. Festivalle ilimizin birçok değerini insanlarla buluşturacağız." dedi.

Su, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin de 2020 yılında Mersin'de düzenleneceğini anımsatarak, "Bu festival aynı zamanda kongreye de bir başlangıç, hazırlık oluşturacaktır. Festival boyunca da kongrenin tanıtımını yapmış olacağız. Bu bakımdan festivalin kentimiz, ilimizin ekonomisi ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da renkli bir festivalin yapılacağını belirterek, şöyle konuştu: