Mersin, Narenciye Festivali’ne iddialı hazırlanıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de bu yıl 17-18 Kasım tarihleri arasında 6’ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak. Festivalde, narenciye ürünlerinden oluşan farklı lezzetlerin de sergileneceği duyuruldu.

Divan Otel’deki festival tanıtım toplantısına Vali Ali İhsan Su, Garnizon ve Bölge Komutanı Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir başta olmak üzere kentin önde gelen kurumların başkan ve yöneticileri katıldı.

'NARENCİYE MERSİN TARIMININ ANA OMURGASIDIR'

Toplantıda konuşan Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’nin yaş meyve ihracının yüzde 62’sini oluşturan narenciyenin; Mersin tarımının ana omurgası olduğunu belirterek, "Mersin’in yaş meyve üretiminin yaklaşık yarısı narenciye, ihracatın da yüzde 80’i narenciyedir. Türkiye’nin narenciye üretiminin yüzde 25’ini, ihracatının da yüzde 35’ini Mersin yapıyor. Daha önemlisi; Mersin’den yapılan ihracatın yüzde 20’si narenciye ihracatıdır. Yani Mersin’in yaptığı ihracatın 5’te biri narenciyedir. Rakamların gösterdiği Mersin narenciyenin başkentidir" dedi.

Festivalin Mersin için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, Amaçlarının, Mersin’in gülen yüzünü tüm dünyaya göstermek olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Amaç Mersin’in tüm değerlerini el ele vererek yansıtıp, turizm potansiyelimizi harekete geçirmektir. Festivalimiz narenciye için büyük önem taşıyor. Başımızın tacı üreticilerimiz zor şartlarda üretmeyi sürdürüyor. İhracatçılarımız başa baş fiyatlarla dış pazarlarda rekabet ediyorlar. Narenciyede iç tüketim ve ihracat toplamı, üretim seviyemizin altında kalıyor. Yani arz fazlamız var. Sıkıntımız tüketim safhasında. Narenciye tüketimini arttırmak zorundayız. Festivalimiz narenciye tüketiminin arttırılması için bir fırsat. Bu hedeflere hareketle kentimizin tüm dinamikleri ile bir araya geldik. Özel sektör ve kamu kuruluşları olarak el ele, işbirliği içerisinde bu büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Böylece birlik ve beraberliğimizi ve güçlendiriyoruz"

'FESTİVAL, ÜRÜNLERİN MARKA DEĞERİNE VE İTİBARINA GÜÇ KATACAKTIR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz da, festivalin kentin topraklarında üretilen ürünlerin marka değeri olarak itibar ve ayrıcalığına güç katacağına kaydederek, şunları söyledi:

"Belli bir alanda cazibe merkezi olmak ve bunu tüm dünyada bilinir kılmak demektir. Türkiye’nin onuncu büyük kenti olan ilimiz tarım, sanayi, lojistik, teknoloji, serbest bölge, liman ve turizm değerleriyle önemli bir kalkınma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda Mersin’de gerçekleştirdiğimiz festivallerimiz de kentimizin bilinirliği ve marka değeri açısından büyük önem taşımaktadır. İlimiz genelinde ve ilçelerimizde düzenlenen festivallerin konusu da Mersin’imizin tarım kenti kimliğine vurgu yapmaktadır. Bu festivalin kentimizin bilinirliliğine katkı sağlayacağını, birleştirici gücü ile birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı pekiştireceğine inanıyorum."

'HER ŞEHİR MUTLAKA BİR MARKA DEĞER OLUŞTURMALI'

Valisi Ali İhsan Su da, her ilin bir festival yaptığını vurgulayarak, sözlerini sürdürdü:

"Bizim tarımdaki marka değerlerimizin önemli bir bölümünü narenciye oluşturuyor. Tarımdaki marka değerimiz narenciye olduğu için festivalin Narenciye Festival olarak düzenlenmiş olması doğru bir tercihtir. Her ilin mutlaka yapması gereken hususlardan biri de marka değerler oluşturmaktır. Birçok ürüne, üretime sahip olunabilir. Bunların bir markaya dönüştürülmeden dünyaya çok fazla satma, ihraç etme imkanı olmuyor. Marka olmak sizi güçlendiriyor, üretiminize değer katıyor. 5 lira ise ürettiğiniz ürün, marka oluşturmuşsanız 25 lira olabiliyor. Bu bakımdan biz de ilimizde markalar oluşturmak zorundayız. İşte bizim marka değeri oluşturacağımız konuda narenciye konusu olacaktır. Bunun da yolu tanıtımdan geçiyor. Sahip olduğunuz değerleri, imkanları bunu dünyaya, insanlara tanıtamamışsanız bir kıymeti yok. Onun fakir bekçiliğini yapmaya devam edersiniz."

Konuşmaların ardından Yenişehir Fuar Alanı’ndaki figür süsleme çalışmalarını incelendi. 500 binden fazla narenciye ürününün kullanılacağı süslemeler, yaklaşık 3 hafta boyunca festivalde yer alacak. Festival kapsamında, 10’u mobil olmak üzere 30 figür yer alacak. Bu yıl 30’a yakın ülkeden gösteri grupları katılacak. Yerli ve yabancı 2 bin 500 göstericinin katılmasının planlandığı kortejin yanı sıra festival kapsamında, narenciye temalı özel tasarım kıyafetleri defilesi, aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerin, restoran ve otellerdeki şefler ile kendine güvenen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Narenciye Lezzetleri Yarışması ve Gastro Show, Halk Eğitim Merkezi’nde maharetli ellerinden çıkan, birbirinden güzel el işleri sergisi, satranç turnuvası, ödüllü foto maraton yarışması, denizde yelken ve flyboard gösterileri gerçekleştirilecek.