AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, balıkçı barınağı yanındaki eski aqupark ile yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve OYAK arazisini de kapsayan 140 dönümlük sahayı yeşil alana dönüştürerek Mersinlilerin hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Başkanı Cesim Ercik ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneğince (MESİAD) hazırlanan ’Mersin Nefes İstiyor’ projesi kapsamında eski aqupark alanında incelemelerde bulundu.

Bu bölgenin, kentin en önemli ve en stratejik mekanlarından bir olduğunu vurgulayan Elvan, "Aqupark’ın olduğu alan ve yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile OYAK arazisini bir bütün olarak düşündüğümüzde, aşağı yukarı 140 dönümün üzerinde bir araziyi kapsıyor. Şu anda bulunduğumuz aqupark alanı 60 dönümün üzerinde. Dolayısıyla biz bu 140 dönüm araziyi Mersinlilerin hizmetine sunmak istiyoruz. Arzumuz şu; biz Mersin’de yaşayan her bir ailenin, her bir gencin, her bir çocuğun, her bir yaşlının mutlaka buraya gelmesini ve buranın cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz" dedi.