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Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 07:33 | Son Güncelleme

Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı - Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi bayram namazını kılmak isteyenlerle dolarken Osmaniye'de vatandaşlar tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde namazlarını kıldı

MERSİN (AA) - Mersin, Osmaniye ve Hatay'da çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, önce sabah namazını kıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, bayram sohbetinde bayramların birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı günler olduğunu vurgulayarak küskünlüklerin sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Bayram ziyaretlerinin önemine de değinen Kondi, aile büyüklerinin yanı sıra hastaların ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sohbetin ardından vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken, bazı vatandaşlar iç avluda secdeye durdu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Kondi, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

- Hatay

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Vatandaşlar yoğun ilgi nedeniyle camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası vatandaşlar şehitlik ziyaret edip dualar okudu.

- Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu'nun vaazının ardından dua edildi. Dua edilmesinin ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Namaz sonrası Kocaoğlu, bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram namazı

- Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı - Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi bayram namazını kılmak isteyen

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı

Mersin'de Ramazan Bayramı
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