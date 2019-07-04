Mersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın

Mersin polisinin, sahte içki üretimi yapılan depoya düzenlediği operasyonda 800 adet içerisinde ’metenol’ barındıran 1 litrelik etil alkol, 175 şişe sahte içki ile çok miktarda boş etil alkol şişesi, değişik markalara ait içki etiketi, şişe kapağı ile bidonlar ve su hortumu ele geçirildi. Yapılan operasyonla birçok vatandaşın sahte içkiden etkilenmesinin önüne geçilirken, yetkililer vatandaşları bir kez daha etil alkol almamaları konusunda uyardı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son bir haftada meydana gelen sahte içki ölümlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimleri ve operasyonları sıklaştırdı. Bu kapsamda sahte alkol üretimi ve satışıyla ilgili gözaltına alınan E.A., C.A., A.N. ile H.İ. isimli şahısların deposuna operasyon düzenleyen ekipler, 800 adet 1 litrelik, içerisinde metenol barındıran etil alkol sıvısı, 175 şişe içime hazır sahte içki, bin 865 şişe 1 litrelik boş etil alkol şişesi, 827 şişe değişik markalara ait boş içki şişesi, 4 bin 330 adet içki etiketi, 11 bin 400 adet etil alkol etiketi, bin 500 adet etil alkol şişe kapağı, 400 adet içki kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ve 5.5 metre su hortumu ele geçirildi.