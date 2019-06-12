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Mersin sahil şeridi çöpten temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşu üyeleriyle sahil bandında çöp topladı

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, sahil bandını çöplerden temizledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyinin iş birliğiyle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde atık toplama etkinliği düzenlendi.

Çevre kirliliğine dikkati çekmek ve vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri destek verdi.

Seçer, yürüyüş parkuru, kumsal ve kayalıklarda "yengeç" adı verilen çöp toplama aparatıyla temizlik yaptı.

Toplanan atıklar, önce sergilenip sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere ekiplere teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin'in tarım, turizm ve sanayi bakımından zengin bir kent olması sebebiyle çevre hassasiyetinin öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Kıyı kentlerindeki sahil bantlarının önemine değinen Seçer, "Biz kıyı kentiyiz, denizlerin temizliği önemli. Birçok naylon, plastik ve cam parçalarını toparlayarak, sahili temizlemeye çalıştık. Mersin'in sahilli kentin vitrini. Bu sebeple sadece temizlik anlamında değil, birçok konuda tedbir alıyoruz. Vatandaşların keyifli vakit geçirmesi açısından sahillerimizi son derece önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

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