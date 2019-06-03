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Mersin sahillerinde bayram tatili hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Mersin sahilleri tatilcilerin akınına uğradı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Mersin sahilleri tatilcilerin akınına uğradı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar, 324 kilometrelik geniş bir sahil bandına sahip olan kentte denizin tadını çıkarıyor.
9 günlük bayram tatili, Mersin’deki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Tatilin başlamasıyla birlikte yerli turistlerin tercihi, 324 kilometrelik geniş sahil bandı ile yine Doğu Akdeniz’in incisi Mersin oldu. Erdemli ilçesinden Anamur’a kadar uzanan geniş sahil şeridindeki tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar, denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarıyor.
Yerli turistlerin Doğu Akdeniz’e büyük ilgi gösterdiğini belirten turizmciler ise otellerdeki doluluk oranlarının en üst seviyeye çıktığını, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından yaşanan bu hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler.

Yerli turist bayramda turizmcilerin yüzünü güldürdü
Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Silifke sahilleri doldu.
Bayram tatilinin 9 gün olması üzerine Silifke’deki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Sahilleri dolduranlardan bazıları, denize girip serinledi, çeşitli oyunlar oynadı. Bazıları da kumlara uzanıp güneşlenmeyi tercih etti. Tatilin keyfini en çok, saatlerce sahilde ve denizde oynayan çocuklar çıkardı.
Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük yaptığı açıklamada, Mersin’in önemli turizm merkezlerinden Silifke’de de sahillerde doluluk oranının en üst seviyeye çıktığını belirterek, “Yerli turistler, bölgemize gösterdikleri ilgiyle bizi bu yıl da yanıltmadı. Ramazan nedeniyle durağan geçen günlerin ardından yaşanan bu hareketlilik hepimizi memnun etti” dedi.
Taşucu’nda otel işletmecisi Rıza Çapkan ise, “Mayıs ayında sezonu açtık. Sezon Ramazan ayına denk geldiği için pek fazla iş yapamadık. Ancak 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle şu an Taşucu Mahallesi’nde boş yer kalmadı. Yüzde yüz doluluk oranı yaşıyoruz. Ramazan Bayramı ve sonrasında turizm sezonundan umutluyuz” diye konuştu.

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