HABER

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu.

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu. Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Kurban Bayramı dolayısıyla turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyunlar oynamanın zevkini yaşarken, bazıları şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih ediyor. Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.
Turizmci ve otel işletmecisi Cemal Sümer yaptığı açıklamada, yerli turistlerin Doğu Akdeniz’e yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Mersin’in önemli turizm merkezlerinden Silifke’de de sahillerde doluluk oranının en üst seviyeye çıktığını belirten Sümer, “Yerli turistler, bölgemize gösterdikleri ilgiyle bizi bu yıl da yanıltmadı. Ramazan nedeniyle durağan geçen günlerin ardından Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yaşanan bu hareketlilik hepimizi memnun ediyor” dedi.
Sümer, Susanoğlu ve Kapızlı plajlarının yaklaşık 12 kilometrelik kesintisiz bir sahil şeridine sahip olduğunu ve böylesine uzun kumsalı bulunan sahillerin dünyada çok az bulunduğunu kaydetti.
Gurbetçi turistlerin kendilerini ayakta tuttuğunu belirten Cemal Sümer, “Turizmciler sezon içerisinde herhangi bir iş yapamadı. Boşlukları Ramazan ve Kurban bayramlarında doldurduk. Gurbetçiler bizlerin yüzünü güldürdü. Bayram öncesi durgunluğu bu bayramda telafi ettik. Şu an Atakent’te yer yok” dedi.

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.