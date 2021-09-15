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Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

15.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Tarsus Berdan Nehri'nin batı kısmından başlayarak, kilometrelerce uzunluktaki alanda temizlik faaliyeti yapıyor.

Çalışmaları neticesinde oldukça azaldığı görülen petrol atıkları, ekipmanlar kullanılarak toplanıp daha sonra bertaraf ediliyor.

Yapışkan yapısı nedeniyle başta yengeçler olmak üzere deniz canlılarını da tehdit eden petrol atıklarının bazı noktalarda eriyerek deniz kumuna karıştığı gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü İbrahim Can, sızıntının Mersin sahillerinde görüldüğü andan itibaren temizliğe başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rüzgar ve deniz akıntılarıyla bunun sahillerimize kadar geleceğini öngörüyorduk. Bununla alakalı gerek ekip ve ekipmanlarla zaten hazırlıklıydık. Birkaç gündür devam eden temizlik aşaması da bizi rahatlatıcı boyutlara getirdi. Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Bu süreçle ilgili kontrollerimiz devam edecek. Nerelerde, ne şekilde görülüyorsa ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerekli iş ve işlemleri yapacağız."​​​​​​​

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