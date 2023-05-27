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MERSİN SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI: 28 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları canlı takip! İkinci tur seçim sonuçları burada olacak

27.05.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin seçim sonuçları oy oranları 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye heyecanla seçim sürecini takip ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğu sağlayamadığı için pazar günü yeniden Cumhurbaşkanı Seçimi yapılacak. Oy vermek işlemi saat 08:00 ve 17:00 aralığında gerçekleşecek. Peki, Mersin oy oranları seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI: 28 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları canlı takip! İkinci tur seçim sonuçları burada olacak

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanılacak. Vatandaşlar oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından heyecanla Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını beklemeye başlayacaklar. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88'ini almıştı. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

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İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

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