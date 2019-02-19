HABER

Mersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı 8 kentteki sağlık kurumlarının arasında en fazla organ bağışlanan hastane oldu.

Mersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı 8 kentteki sağlık kurumlarının arasında en fazla organ bağışlanan hastane oldu.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, organ bağışı ile başka insanların hayatlarının kurtulabileceğine dikkat çekti. Başhekim Aydınlı, Şubat 2017'de açılan hastanede bugüne kadar 52 beyin ölümü ve 16 donör bildirimi yaptıklarını söyledi. 2018 yılı içerisindeki verileri ile Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı iller arasında 1'inci sırada yer aldıklarını dile getiren Aydınlı, "2018 yılı içerisinde toplam 35 adet beyin ölümü bildirimi, bununla birlikte 13 tane donör bildirimimiz var. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Niğde, Osmaniye ve Mersin, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı iller ve bu iller içerisinde 2018 yılında 1'inci olduk. Türkiye genelinde ise beyin ölümü bildiriminde 5'inci, donör bildiriminde 7'nci sıradayız" dedi.
'ORGAN BAĞIŞI BİRÇOK HAYATI KURTARIYOR'
2,5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki bir amatör futbolcudan alınan organların başka hastalara umut olduğunu dile getiren Aydınlı, "Aileler, 'Başka çocuklar hayata tutunsun' dediği için organları bağışlama yürekliliğini gösterdiler ve onların bu yürekliliği sayesinde nice canlar kurtuldu. Donörün ne olduğunu algılayabilmek ve organ bağışında bulunabilmek birçok hayatı kurtarıyor. Hastane köşelerinde organ bekleyen bu kadar hastamız varken yürekli davranabilmemiz lazım. Biz bu konuda da elimizden geldiğince organ nakil ekibimiz ile birlikte beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın aileleri ile görüşmeler yapıyoruz. Kesinlikle zorlama söz konusu değil. Kendi istekleri ile bağış yaptıklarına dair evrakları imzaladıktan sonra yasal prosedürü tamamlıyoruz ve işlem sonrasında cenazelerini teslim ediyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Mersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananıMersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananıMersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananıMersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananı

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.