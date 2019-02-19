Mersin Şehir Hastanesi, bölgenin en çok organ bağışlananı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, organ bağışı ile başka insanların hayatlarının kurtulabileceğine dikkat çekti. Başhekim Aydınlı, Şubat 2017'de açılan hastanede bugüne kadar 52 beyin ölümü ve 16 donör bildirimi yaptıklarını söyledi. 2018 yılı içerisindeki verileri ile Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı iller arasında 1'inci sırada yer aldıklarını dile getiren Aydınlı, "2018 yılı içerisinde toplam 35 adet beyin ölümü bildirimi, bununla birlikte 13 tane donör bildirimimiz var. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Niğde, Osmaniye ve Mersin, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı iller ve bu iller içerisinde 2018 yılında 1'inci olduk. Türkiye genelinde ise beyin ölümü bildiriminde 5'inci, donör bildiriminde 7'nci sıradayız" dedi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı 8 kentteki sağlık kurumlarının arasında en fazla organ bağışlanan hastane oldu.

'ORGAN BAĞIŞI BİRÇOK HAYATI KURTARIYOR'

2,5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki bir amatör futbolcudan alınan organların başka hastalara umut olduğunu dile getiren Aydınlı, "Aileler, 'Başka çocuklar hayata tutunsun' dediği için organları bağışlama yürekliliğini gösterdiler ve onların bu yürekliliği sayesinde nice canlar kurtuldu. Donörün ne olduğunu algılayabilmek ve organ bağışında bulunabilmek birçok hayatı kurtarıyor. Hastane köşelerinde organ bekleyen bu kadar hastamız varken yürekli davranabilmemiz lazım. Biz bu konuda da elimizden geldiğince organ nakil ekibimiz ile birlikte beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın aileleri ile görüşmeler yapıyoruz. Kesinlikle zorlama söz konusu değil. Kendi istekleri ile bağış yaptıklarına dair evrakları imzaladıktan sonra yasal prosedürü tamamlıyoruz ve işlem sonrasında cenazelerini teslim ediyoruz" diye konuştu.

