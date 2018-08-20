Mersin Şehitliği'nde bayram hüznü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, duygulu anlar yaşadı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile il protokolünün yer aldığı törende mezarlara karanfil bırakıldı. Şehit aileleri de mezarlara çiçek bırakıp, evlatları için dua etti. Şehit mezarlarında duygulu anlar yaşandı.
Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var
ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'
Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Ünlü şarkıcıdan olay poz! Bu kez üstsüz paylaştı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Erdoğan'dan dikkat çeken karar
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum