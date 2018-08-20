Mersin Şehitliği'nde bayram hüznü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, duygulu anlar yaşadı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile il protokolünün yer aldığı törende mezarlara karanfil bırakıldı. Şehit aileleri de mezarlara çiçek bırakıp, evlatları için dua etti. Şehit mezarlarında duygulu anlar yaşandı.

