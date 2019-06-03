Mersin Şehitliği'nde hüzünlü bayramlaşma

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN kent protokolü, Ramazan Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Basri Uçar, belediye başkanları ve STK temsilcileri yer aldı. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakırken, bazı şehit anneleri de evlatlarının kabri başında gözyaşı döktü.

2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın geçtiğimiz günlerde üniversite mezuniyetini kutlayan annesi Ayla Çiğa da oğlunun mezarı başında dua etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Su, "Huzur içinde bayramı idrak edeceksek, bu şehitlerimizin akıttığı kanların, gazilerimizin verdiği mücadelenin sonucudur. Cenab-ı Hak milletimize zeval vermesin. Bu bayramların birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI



