HABER

Mersin sele teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesi, etkili olan aşırı yağış ve dolunun ardından sele teslim oldu.İlçeye bağlı Narlı ve Hacıahmetli mahallelerinde hal olarak kullanılan alandaki araçlar, dağdan gelen selde hasar gördü.

Mersin’in Mut ilçesi, etkili olan aşırı yağış ve dolunun ardından sele teslim oldu.
İlçeye bağlı Narlı ve Hacıahmetli mahallelerinde hal olarak kullanılan alandaki araçlar, dağdan gelen selde hasar gördü. Narlı Mahallesi’nde ayrıca bahçesinde çalışmakta olan Osman Akay, yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Akay, olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda iş yerlerini su basan engelliler ise 2 saat boyunca içeride mahsur kaldı.
Sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Aşırı yağış ve dolu nedeniyle ilçeye bağlı çoğu mahallelerde can kaybı yaşanmadı. Ama sel felaketinden dolayı özellikle Hacıahmetli ve Narlı Mahallesi’nde kayısı sezonu sebebiyle halde bulunan araçlar selden zarar gördü. Ayrıca Osman Akay isimli bir vatandaşta yıldırım çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Belediye olarak tüm gücümüzle zarar gören vatandaşlara yardım için seferber olduk. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu

Mersin sele teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.