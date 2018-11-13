Mersin, sinemanın usta isimlerini ağırlayacak

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Valiliği himayesinde 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1'inci Ulusal İçel Film Festivali, Türkan Şoray, Nuri Alço ve Eşref Kolçak gibi Yeşilçam'ın usta isimlerine ev sahipliği yapacak.

Festivalin tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde yapıldı. Organizasyona ilişkin bilgiler veren festivalin Genel Sanat Yönetmeni Ergun Pusat, "Amacımız, bölgedeki diğer şehirlerin arasına sıkışıp kalmış ve bir türlü kamuoyuna adını duyuramamış Mersin’e kültür ve sanat kimliği kazandırarak marka şehir yapmaktır. Altın Portakal ve Altın Koza’ya yani Adana ve Antalya’ya alternatif olacak bir film festivali yapma düşüncesindeyiz. O festivallerde yer verilmeyen sanatçılarımızı bu festivale davet ediyoruz. Festivalimizi sinema sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmak amacı ile hayata geçiriyoruz" dedi.

Türkan Şoray, Nuri Alço, Eşref Kolçak, Ahmet Yenilmez ve hafızalarda 'Tecavüzcü Coşkun' rolü ile yer edinen Coşkun Göğen gibi Türk Sineması’nın 15 emektar isminin yer alacağı festival, kortej yürüyüşünün ardından Kongre ve Sergi Sarayı’nın ardından gösterilecek ‘Kervan 1915’ filmi ile başlayacak. 4 gün sürecek olan organizasyon 19 Kasım akşamı düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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