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Mersin Taşkuyu Mağarası UNESCO yolunda!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

2014 yılında turizme kazandırılan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taşkuyu Mağarası, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Mağaralar arasında etkileyici örneklerden biri olarak görülen Taşkuyu Mağarası, Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alıyor.

Taşkuyu Mağarası, Yedi Uyurlar Mağarası olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası'nın yakınlarında yer alıyor. Dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenlerle ziyaretçilerinin rahatça gezeceği bir ortama sahip olan Taşkuyu Mağarası, şimdilerde UNESCO yolunda.

Tesadüfen bulunmuştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde tesadüfen bulunarak turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme yolunda ilerliyor.
Neolitik dönemden bu yana kültürlerin buluşma noktası olan Tarsus'ta 2006 yılında Taşkuyu Mahallesi'nde belediye işçilerince yapılan yol çalışmalarında tesadüfen tespit edilen mağara, Tarsus Belediyesince koruma altına alındı.
Belediye ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılında restorasyon çalışması başlattığı mağara, Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun kararıyla 2014'te turizme kazandırıldı.

ETKİLEYİCİ ATMOSFERİYLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

ETKİLEYİCİ ATMOSFERİYLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başlayan mağara, etkileyici atmosferi ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada, sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin etkileyici örnekleri yer alıyor.
"Yedi Uyurlar Mağarası" olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası'nın da hemen yakınlarında yer alan mağarada, putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçan 7 gencin adını taşıyan galeriler de bulunuyor.
Son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline gelen mağara, dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel aydınlatmaların katkısıyla da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

UNESCO'YA MAĞARANIN SUNUMU YAPILDI

UNESCO'YA MAĞARANIN SUNUMU YAPILDI
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaranın 2019 yılında 80 bin yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.
Mağaranın son yıllarda ziyaretçi sayısını katladığına işaret eden Bozdoğan, "Önümüzdeki süreçlerde turist sayısının en az 150 bine çıkmasını bekliyoruz. Mağaranın yapısı insanı büyülüyor. Bu kente gelen herkes bunu söylüyor. Bunu da turizm açısından çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bunu sadece belediye olarak değil, kurumlarla işbirliği halinde yapıyoruz." dedi.
Taşkuyu Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruda bulunduklarını bildiren Bozdoğan, şunları kaydetti:
"UNESCO Dünya Mirası Listesi kıstaslarına bakıldığında Tarsus 5 ana kriterin 4'üne sahip. Turizm açısından Tarsus'taki beklentimiz çok büyük. Tarsus Mağarası UNESCO yolunda diyebiliriz. 2000 yılında UNESCO'ya yapılan başvuru, 'St. Paul Kilisesi, Kuyusu ve Tarihi Çevresi' adıyla geçiyor. Çevre algısıyla bütün eserleri bunun içerisine koymaya çalışıyoruz. UNESCO'ya son yaptığımız sunumda Taşkuyu Mağarası var. UNESCO'dan gelen ilgili heyet burada, kenti geziyor. Bizim için bunun çok büyük bir önemi var. Olumlu sonuçları alacağımıza inanıyorum." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Taşkuyu Mağarası Mersin Unesco Dünya Mirası Listesi

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