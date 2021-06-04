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Mersin Ticaret Borsası

04.06.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı 3,80 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday unuKg4,304,31Pirinç (paketli)Kg5,7010,65ŞehriyeKg4,644,64LimonKg3,803,80İrmik (paketli)Kg4,284,28

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