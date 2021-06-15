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Mersin Ticaret Borsası

15.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı 4,10 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg4,104,10Keçi boynuzuKg10,0095,00PatatesKg1,501,50Nohut (paketli)Kg7,208,55Barbunya (paketli)Kg13,0013,08

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