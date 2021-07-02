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Mersin Ticaret Borsası

02.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 3,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (yemlik)Kg1,652,50Pirinç (paketli)Kg4,2614,90Bulgur unuKg2,402,40LimonKg3,153,50Barbunya (paketli)Kg12,1019,94

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