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Mersin Ticaret Borsası

06.08.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 7,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (natürel) Kg2,702,90Pirinç (paketli) Kg7,607,60Bulgur (paketli)Kg4,004,00Yeşil MercimekKg6,108,31LimonKg2,247,50

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