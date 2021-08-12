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Mersin Ticaret Borsası

12.08.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 6,60 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg6,506,60Fasulye (sıra)Kg7,657,65Kırmızı kabuklu mercimekKg8,038,03Nohut (natürel)Kg7,377,37Ceviz (iç)Kg6,2573,50

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