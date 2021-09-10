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Mersin Ticaret Borsası

10.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,70 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik) Kg3,904,70Pirinç (paketli)Kg4,4011,88Bulgur (paketli)Kg4,085,28Barbunya (paketli) Kg12,0818,40Bulgur unuKg2,352,35

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