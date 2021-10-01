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Mersin Ticaret Borsası

01.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg4,004,00Pirinç (paketli)Kg5,809,84Bulgur (paketli)Kg4,305,40LimonKg1,305,50MandalinaKg1,352,20

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