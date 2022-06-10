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Mersin Ticaret Borsası

10.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında natürel buğdayın kilogramı 6,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (natürel) Kg6,396,39Pirinç (paketli)Kg12,9520,35Bulgur (paketli)Kg10,2311,93Kuru soğanKg3,003,00Fasulye (paketli)Kg18,14​​​​​​​22,90

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