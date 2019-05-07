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Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bu yıl 18'incisi düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen 17 etkinliği yaklaşık 18 bin sanatsever izledi

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde gerçekleştirilen 17 etkinliğe yaklaşık 18 bin sanatsever katıldı.

Festival yürütme kurulundan yapılan açıklamaya göre, Sanat Etkinlikleri Derneği tarafından bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festival, 22 gün sürdü.

Etkinlikler kapsamında 8'i ücretsiz toplam 17 konser gerçekleştirilirken, yaklaşık 18 bin seyirci dünyanın farklı yerlerinden gelen usta sanatçı ve müzik topluluklarıyla buluştu.

Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avusturya ve Gürcistan'dan önemli solist ve müzik topluluklarını Mersin'e taşıyan festivalde, farklı mekanlarda sanatçı ve müzik toplulukları sahne aldı.

Festival kapsamında Prof. Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyanistler Güher-Süher Pekinel Kardeşler ve Teyfik Rodos, Dolapdere Big Gang, dünya sahnelerinde genç yetenekler, Caz Faslı ile Hakan Ali Toker ve Orkestrası, Kanun Namına Project ile Hanine Al Alam ve Ahmet Baran, Ruysdael Quartet, Zakkum, Çınare Melikzade, Accio Piyano Trio, Quartet Mapa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Batumi Devlet Müzik Merkezi Korosu, Massiva ile Can Atilla ve Elif Gökalp performanslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Gerçekleştirilen 20. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği'nde de bin 800 korist Mersin'de müzik dolu günler yaşattı. Mersin Kültür Merkezi'nin yanı sıra ikinci gün Forum AVM'de ve son gün Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'nde şenlik kapsamında düzenlenen çalıştay ve konserlerde de sanatsever korolarla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, bir festivali daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sizlerle birlikte, kentimizden başlayarak tüm ülkemizi güzelleştiriyoruz. Festivalimize hayat veren sponsorlarımıza Mersinliler adına teşekkürlerimi sunarken salonlarımızı dolduran halkımızı yürekten alkışlıyorum. Nice festivallerde buluşmak üzere müzikle ve sevgiyle kalın." ifadelerini kullandı.

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Mersin Mersin Uluslararası Müzik Festivali

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